Afrodisiace naturale care îşi vor condimenta viaţa sexuală

Afrodisiace naturale care își vor condimenta viața sexuală

Ştire online publicată Marţi, 02 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mai devreme sau mai tarziu toate cuplurile au nevoie de putina magie care sa reaprinda flacara pasiunii.Tocmai de aceea, astazi iti voi vorbi despre afrodisiace ... si nu despre orice fel de afrodisiace, ci despre cele suta la suta naturale, pe care, cu putin noroc, le ai deja acasa. Iata care sunt cele mai 5 eficiente afrodisiace naturale:Vanilia si ciocolata - O crema de vanilie, niste inghetata de vanilie si cateva lumanari cu aroma de vanilie iti vor asigura o seara de neuitat. Daca tie sau partenerului tau nu va place vanilia, puteti alege cealalta optiune la fel de eficienta, ciocolata. Ambele arome stimuleaza intens simturile si, in plus, sunt foarte usor de procurat.Ginsengul - Niste biscuiti cu ginseng sau poate un ceai fierbinte intr-o seara ploioasa (pentru ca tot se anunta zilele acestea), promit sa transforme si cel mai timid iubit intr-un amant pasional. Nu se stie daca este adevarat sau doar un mit, dar cu siguranta merita sa incercati!Avocado - Nu numai ca este super sanatos, dar avocadoul contine si Omega-3, despre care se spune ca ar stimula producerea de testosteron la barbati. Incearca sa-l seduci cu o cina speciala pe iubitul tau si nu uita de ingredientul de baza, avocado.Mierea - S-ar parea ca si mierea este un afrodisiac natural foarte bun, in ciuda faptului ca adesea nu este inlusa in listele cu astfel de alimente. In plus, mierea actioneaza eficient si in cazul femeilor, stiut fiind faptul ca majoritatea afrodisiacelor se adreseaza barbatilor.Smochinele - Ideale pentru barbati, dar eficiente si in cazul femeilor, smochinele sunt unele dintre cele mai afrodisiace fructe existente. Se spune despre ele ca se potrivesc perfect cu un pahar de sampanie si ca pot face minuni in dormitor in aceasta combinatie.La polul opus, alimentele de care ar trebui sa-l feresti pe iubitul tau inainte de o noapte pasionala sunt cele bogate in grasimi sau cafeina. Acestea nu numai ca scad nivelul testosteronului, dar folosesc si multa energie in procesul de digestie, lasandu-l pe partenerul tau obosit imediat dupa cina.In ceea ce priveste alcoolul, daca un pahar va poate da mai mult curaj si va poate dezinhiba, mai multe pahare pot insemna un adevarat dezastru pentru seara voastra romantica, alcoolul fiind cunoscut si pentru efectele sale negative asupra echilibrului hormonal.(sursa:www.unica.ro)