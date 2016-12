A, G, U- unde sunt cele trei puncte fierbinti ale sexului?

Miercuri, 10 Septembrie 2014

Organele genitale feminine sunt extrem de sensibile la atingere, insa pentru a obtine placeri maxime, trebuie stimulate in special in anumite zone.Astfel incat, de-a lungul timpului, expertii sexologi au tintit si denumit cu cate o litera a alfabetului fiecare dintre aceste puncte de fierbere. Iar apoi au pus la punct si cate un manual de utilizare pentru ca nici unul dintre reprezentantii sexului tare sa nu rateze examenul la materia "Orgasm".Pastrandu-ne optimismul si credinta ca in curand vom fi capabili sa spunem tot alfabetul, ghidandu-ne dupa zona intima a femeii, aducem astazi in discutie punctul U. Pentru ca manevrarea punctului G si a punctului A nu i-a transformat pe barbati in adevarati zei ai sexului, specialistii au mai gasit o particica din corpul femeii despre care spun ca, odata stimulata, ii va asigura acesteia valuri de placere.Unde este punctul U?Aria din jurul orificiului urinar, pe care multi dintre barbatii neexperimentati il confunda cu orificiul vaginal, este zona cu pricina. Senzatiile puternice de placere nu sunt prezente la toate femeile, insa se poate spune cu certitudine ca orificiul nu este destinat doar urinarii de vreme ce pe aici are loc ejacularea feminina.Glandele care inconjoara uretra femeii sunt similare celor masculine despre care se stie ca determa o anumita sensibilitate in zona. Barbatii pot stimula punctul U cu ajutorul degetelor sau in timpul sexului oral.Punctul GAnterior descoperirii punctului U, cel mai celebru punct pe harta trupului unei femei era punctul G. Acesta se afla la 3-5 cm adancime, pe fata anterioara a vaginului si, pe cat de mic este, pe atat de mari sunt polemicile pe care le-a generat: in timp ce unii medici sustin ca este un adevarat vulcan de placeri pentru femei, altii sunt de parere ca el nici nu exista.Punctul ASituat pe peretele anterior al vaginului, la jumatatea drumului dintre punctul G si cervix, punctul A este descoperirea absolut intamplatoare a un sexolog din Malaezia. Denumit si zona AFE (Anterior Fornix Erogenous), despre acesta se spune ca, atunci cand este stimulat cum trebuie, asigura lubrifierea vaginului si poate genera un orgasm intens si... instant!(sursa:www.csid.ro)