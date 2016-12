5 semne ca e bun in pat

Ştire online publicată Vineri, 19 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cele mai mici detalii din comportamentul lui te pot ajuta sa-ti dai seama daca este bun sau nu in pat.Iata cateva semne pe care ar trebui sa le urmaresti daca te intereseaza cum este in pat inainte sa ajungi cu el acolo.E un gentlemanIn dragoste si in sex, lucrurile mici conteaza cel mai mult. Iti deschide usa, iti trage scaunul, te suna sa te intrebe ce mai faci in timpul zilei, toate acestea sunt semne ca se gandeste la tine. Daca este un gentleman in afara dormitorului, poti fi sigura ca va fi la fel de atent si cand luminile se sting.Stie cum sa te atingaUn individ care vrea doar sex nu se va obosi prea mult sa te atinga si cand sunteti in oras, la cina sau la teatru. Daca este atent cu tine si te tine de mana sau iti aseaza cardiganul in timpul unei piese de teatru poate fi un semn ca ii pasa de tine si doreste sa se conecteze cu tine si in afara dormitorului.Nu este totul despre elDaca te lasa sa-i spui ce proiecte ai si iti da si sfaturi, cand crede ca ai nevoie este un semn bun. Un tip care nu te gaseste deloc interesanta va schimba discutia si va vorbi doar despre ce face el. Iar daca te lasa pe tine sa alegi restaurantul sau locul unde urmeaza sa va intalniti este clar ca vrea ca tu sa te simti cat mai bine.Nu se grabeste niciodataDaca se uita la ceas incontinuu nu este un semn bun dar daca te lasa sa vorbesti in nestire si pe tine asta te face sa te simti bine tocmai ti-ai gasit un tip minunat. Acest lucru nu poate spune despre el decat ca isi doreste sa se apropie de tine si sa te faca sa te simti confortabil. In pat probabil lucrurile vor sta la fel, ceea ce nu poate fi decat un semn bun.Te face sa te simti frumoasaNu exagereaza cu complimentele insa stie exact cand sa-ti faca unul pentru a te simti minunat. Multi tipi cred ca a face un compliment ii face mai putin barbati, insa el nu gandeste asa. Probabil te vei simti la fel de bine si cand te vei gasi dezbracata in pat langa el.(sursa:www.femeia.ro)