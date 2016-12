5 lucruri de care are nevoie relatia ta pentru a supravietui

Tu si partenerul tau sunteti impreuna de cativa ani sau va aflati inca in stadiile incipiente si pline de pasiune ale relatiei? Indiferent care ar fi raspunsul tau la aceasta intrebare, concluzia nu poate fi alta decat ca relatia voastra trebuie sa ramana frumoasa, iar pentru asta aveti nevoie de cateva sfaturi ajutatoare.Irina Firstein, consilier in probleme de cuplu de peste de 20 de ani, este de parere ca orice relatie are nevoie de cate o "resuscitare" din cand in cand. Altfel, partenerii tind sa devina lenesi, iar pasiunea scade treptat.Iata cateva sfaturi ale psihologului Irina Firstein, de care ar trebui sa tii cont daca iti doresti ca relatia ta sa fie mereu la fel de buna ca la inceput.1. Tandretea"Fa-ti jumatatea sa se simta speciala si importanta", te sfatuieste Firstein. Chiar daca sunteti coplesiti de responsabilitati si nu aveti foarte mult timp la dispozitie sa va declarati iubirea, incearca sa-ti faci timp pentru perechea ta si aminteste-i din cand in cand cata importanta are prezenta ei in viata ta.2. ComunicareaDe cand nu ai mai avut o conversatie linistita cu jumatatea ta? Acordati-va timp sa analizati relatia pe care o aveti in toate aspectele ei, ascultati-va reciproc si incercati sa fiti cat mai sinceri si cat mai deschisi unul fata de celalalt.3. RecunostintaSpune-i "Multumesc" de fiecare data cand face ceva pentru voi sau cand te ajuta. Arata-i ca esti recunoscator/recunoscatoare si rasplateste-ti jumatatea cu gesturi pe care stii ca le apreciaza: o cafea fierbinte dimineata, o cina gatita de tine sau o invitatie la film sunt modalitati prin care ii poti arata ca apreciezi ceea ce face.4. Noutatea"Daca va complaceti de mai mult timp intr-o rutina de cuplu, o gura de aer este binevenita. Surprinde-ti perechea cu lucruri noi la care nu se asteapta", sfatuieste psihologul Irina Firstein. Oricat de mica ar fi schimbarea, este imposibil sa nu va priasca.5. IntimitateaGaseste noi modalitati prin care sa-ti exprimi interesul erotic fata de persoana iubita. Surprinde-o cu un mic dejun la pat sau alatura-i-te atunci cand face dus. Apropierea intima este cea care va intretine pasiunea in cuplu!(sursa:www.timp-liber.acasa.ro)