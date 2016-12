Zorile comunismului

Vineri, 20 Decembrie 2013

După o adunare de partid un moș din auditoriu ia cuvântul:- Vă mulțumesc pentru vorbele frumoase, zice moșul. Poate chiar o să ajungem să trăim bine și noi în comunism, dar am o mică nelămurire, către sfârșitul cuvântării ați spus „Zorii comunismului sclipesc deja la orizont”. Vă rog să mă lămuriți și pe mine, ce este orizontul?- Este o linie imaginară unde se întâlnesc cerul și pământul. Și are proprietatea că, atunci când te apropii de ea, se îndepărtează.- Aha, acum am înțeles, conchide moșul.