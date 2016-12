Ziua unei femei la volan

Ştire online publicată Luni, 13 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Aoleo, e 9. La 9 jumate trebuie să fiu în centru, la muncă. Unde naiba am parcat mașină aia? Două ture de bloc, fără succes.- Alo, iubitu’, tu mai ții minte unde am parcat eu mașina aseară? Știu că nu erai cu mine, dar mă gândeam și eu.. Da, știu că dor-meai, lasă, că o caut ca proasta până îmi tocesc pantofii. Hai pa! Ahhhh... imbecilul ăsta cu mașina asta bleu mereu parchează așa aproape. Cum naiba ies eu din parcare acum?- Alo, iubi? Poți coborî un pic să îmi scoți și mie mașina din parcare, că prostu’ ăla de la 3 iar a parcat prea aproape. Da, mă, iubi, dar io cum iesss??? Te rooggg, nu mă face să plâng acumaaaa. Bine, nesimțitule, dormi, dar dacă îți lovesc mașina să nu te aud că zici ceva. Hai, scutește-mă, pa!Mamă, ce aglomerat e azi.- Ce vrei bă, prostule? 50 e viteza legală, du-te-n ceapa mă-tii de nătărău!- Alo, ce faci fată? Vezi că eu întârzii un pic, să îi zici tu lu’ Popescu să îmi trimită dosarele alea la FanCurier. Hai că mă grăbesc fată, dar e aglomerat rău. Hai că sunt plină de draci, m-am certat și cu al meu de dimineață. Nesimțitul nu a vrut să se scoale din pat să îmi scoată și mie mașina din parcare. Am plecat târziu, nici nu m-am machiat ca lumea.Tiiiiiiiiiiiiitttttttt!!! Voce din trafic: - Bă, proasto, vezi că ai cedează trecerea!- Ce vrei dobitocule, nu vezi că trebuia să îmi dai prioritate, că vin din dreapta!?! Doamne, ce cretini! M-am săturat de orașul asta plin de proști!- Bună dimineață, domnișoară! Agent principal Ionescu. Actele dumneavoastră, vă rog! Nu ați văzut semnul de STOP?- Aaaa, era stop? Vă rog să mă iertați, sunt și eu începătoare la volan, știți cum e. Mă claxonează toți, vorbesc urât cu mine. Mă grăbeam la serviciu, că și așa am întârziat și acum cu criza asta nu se știe dacă mă mai apucă săp-tămână viitoare la locul ăsta de muncă. Și am rate, tot felul de cheltuieli.- Vă înțeleg domnișoară, dar asta nu vă scuză de rigorile legii.- Da, așa e! Aveți dreptate! Voiam doar să fiți mai drăguț cu mine, că probabil aveți și dumneavoastră o soție, o soră. Vă roooggg mult! Pro-mit să fiu atentă de acum încolo! Pot să plec??? Mulțumeeeesssccc!!!!- Alo, fată, hai că era să îmi ia un gabor permisu’. Da’ i-am băgat textul ăla cu sora și soția și l-am pârlit pe fraier. Hai că nu mai am mult și ajung.După 5 minute. - Iubitu, hai că am comis-o. Am trecut un pic pe roșu și am intrat în autobuz. Nu am pățit nimic, dar mașina e cam praf. De ce țipi ca dobitocu’? Totu’ e din vina ta, că nu ți-ai dat curu’ jos din pat să mă ajuți și am plecat cu draci de acasă. Gata, plec la mama! Pa!