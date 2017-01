World of Warcraft Monopoly şi Starcraft Risk disponibile din luna mai

World of Warcraft Monopoly și Starcraft Risk disponibile din luna mai

Ştire online publicată Marţi, 14 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Gamespot.com ne spune că cei de la Bizzard se pregătesc să lanseze două jocuri “de carton”, care vor ajunge pe rafturile magazinelor în luna mai, respectiv World of Warcraft Monopoly și Risk: Starcraft.Ambele titluri beneficiază de “jocuri de societate”, dar Blizzard a anunțat încheierea unui parteneriat cu producătorul de jocuri USAopoly pentru producerea World of Warcraft Monopoly și Risk: Starcraft.Ca mod de adaptare al jocului, păstrându-se regulile binecunoscutului joc Monopoly, toate proprietățile au fost înlocuite cu zonele din World of Warcraft. Astfel, vom avea proprietăți precum Durotar, Barrens, Twilight Highlands, Winterspring, Thousand Needles, Mulgore (da, am pus mai multe zone, aproape exclusiv, de la hoardă: FOR THE HORDE!). Încă nu stiu care va fi sistemul de construit, dacă vei putea opta ca atunci când construiești câte un fort, iar la patru forturi o citadelă, să optezi între construcții de la hoardă sau de al alință. Cred că ar fi draguț. Momentan, cei de la Blizzard, au hotărât să lase la latitudinea jucătorilor, care vor fi piesele care vor ajunge pe tabla de joc, printr-un sondaj postat pe pagina de facebook a Blizzard.Prețul estimat pe care doritorii vor trebui să îl plătească pentru a cumpăra WoW Monopoly este de 40 de dolari.Ca și jocul de Monopoly, Risk: Starcraft are parte de aceeași adaptare, jucătorii pot alege între cele trei rase, Terran, Protoss sau Zerg. Pentru cei care nu cunosc deloc regulile acestui joc, eu unul nu le cunoșteam, este foarte simplu. Obiectivul este cucerirea lumii. Pot participa până la șase jucători, este un joc de strategie pe ture, se folosesc zarurile, iar ca “infrastructură” există trei tipuri de infanterie, între care și un tip neutru, folosită numai la apărare, infanterie care se împarte, în mod egal, la începutul jocului. Aici nu ni se dau prea multe detalii despre modelele pionilor, DAR EU VREAU SĂ FIU CU BATTLECRUISERUL! Jocul are trei moduri de joc, peste 290 de piese de joc, iar prețul va fi de aproximativ 50 de dolari.Mă intreb și eu, dacă nu cumva lansarea acestor jocuri de societate are legătură cu faptul că Activision a anunțat că cele două addonuri ale jocurilor nu se vor lansa până la sfârșitul anului? În speranța că aceste jocuri vor stăvili nervii gamerilor impacientați de a juca cât mai repede Mists of Pandaria și Heart of the Swarm, eu rămân, în continuare cu proprii monștrii care mă îndeamnă să zbier, încă, după Diablo III.