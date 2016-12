Foileton

Vreau să slăbesc!

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

(Despre cineva care e gras, se afirmă: „Crapă de sănătate!” Eu mă tem că...de tot!)Poate vi se întâmplă și dvs., cumva de ați luat proporții... inumane. Barosane. Grăsane. Că iată ce pățesc eu: dimineața, mă scol (greu!) din pat, mă întind și, cu asta, termin, gimnastica de înviorare. La baie, mă uit în oglindă și-mi vine să scuip. Când să plec la piață, dau să mă încalț, dar nu mă pot apleca. Mai mult, gâfâi și când respir, transpir, hainele crapă pe mine sau nu mă mai încap. Pe orice mă așez, geme sau scârțâie. Frigiderul îmi este prieten de-o viață și dușman de moarte! Colocatarii mă ironizează la modul „Vecine, ai adunat ceva pe tine! Nu e bine! Ia spune, în trei cifre, o sumă.” Apoi aud ceva de „huidumă”... De sex, nici nu mai vorbesc! Consoarta își plânge soarta. Afirmă (confirmă): „Nu actul în sine mă deranjează, ci apăsarea!” Când îi sugerez alte poziții, are o poziție ostilă! De fapt, opoziție totală...Mă alintă (și dezmiardă) „matahală”, neștiind că verbul vine de la a șterge la...undeva!Așadar, m-am hotărât: vreau să slăbesc!Cu ce să încep? Cu un aperitiv! În definitiv, dacă vreau să fac sport, trebuie să am forță, nu? Corpul trebuie hrănit! Ca atare, o primă alergare. Evident, până la frigider... Cum altfel să am o sănătate de fier? Țuști pe cremvurști! Cantitatea consumată, pusă cap la cap, ar acoperi distanța bucătărie – sufragerie. Evident, tur - retur. Încep să reduc și cantitatea de pâine. Normal, de mâine, că nu-mi vine altă rimă. Ba da: poimâine. Sau răspoimâine... Ce bogată e limba asta românească. Dar și bucătăria! Așa, era să uit: tăria! Acum circulă pe internet, o glumă bună: dacă ți-e frică să te îngrași, ia o sută de grame de tărie. Elimină... frica! Asta la micul dejun. Chiar, cine o fi inventat formula asta de „mic” dejun?Despre gustare, prânz, cină, mizilicul de dinainte de culcare, data viitoare.Eu, când am citit destăinuirea aceea, în care bărbatul spune că soția sa și-a propus ca în patru săptămâni să slăbească și până acum a pierdut...trei, am râs o săptămână. Și râsul îngrașă, nu?Ananie GAGNIUC