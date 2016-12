Vorba-i lungă pân’la Cluj

Vineri, 23 Decembrie 2016

Gheo și Ion mergeau cu trenul de la Sibiu la Cluj. Ion rupe tăcerea și zice:- Auzi, mă Gheo, tu știi de ce ne hurducă trenu’ aista?- Nu știu, mă. Tu știi?- Apă’ hai să-ți explic: trenu’ aista are la început o locomotivă. Știi?- Știu dară, că nu-s prost!- N-avem nicio treabă cu ea. Merje lin, fain di tăt. Mai departe, după locomotivă imediat este vagonul cu poșta. Știi?- Știu dară, că nu-s prost. Ne pasă nouă de vagonul cela?- Nu ne pasă. După vagonul cu poșta este vagonul ăla pentru domni de la oraș, din ăia cu valize pătrate. Știi?- Știu dară, că nu-s prost. Spune mai departe.- Nici de ăla nu ne pasă. După vagonul domnilor de la oraș este vagonul pentru pălmași, nevoiași așa ca noi. Știi?- Știu dară, că nu-s prost. Spune mai departe. Avem vreo treabă cu el?- Oleacă de răbdare. Vagonu’ nost’ are două osii: osia din față (cu care nu avem nicio treabă) și osia din spate, asta pe care stă compartimentul nost’. Știi?- Știu dară, că nu-s prost. Osia aiasta are vreo taină cu noi?- Stai o țâră. Osia are două roți: roata din stânga (care nu ne interesează) și roata din dreapta, pe care stăm noi. Știi?- Știu dară, că nu sunt prost. Ce-i cu roata de sub noi?- Roata aiasta are aria Pi x R pătrat. Cu Pi și cu R nu avem nicio trabă, pe noi pătratul cela ne hurducă așe’.