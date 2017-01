Voci sexy din camera de hotel

1

Alighioanei si Zoitzika-Patzi - Romeo si Julieta de Kustendge, Rromarlania

Motto: “Cu puterea scrisului pentru umanism si democratie, am invins burgezia rosie satanica, militarat-securist ceausista, dar am fugit de boborul Rromarlan, un bobor de por’i de ca’ne, terorizat de politicastri si merdilaqaedani"(unul din cei cinci milioane de Romani exterminati moral, spiritual si fizic sau alungati din tara, de catre burghezia rosie Rromarlana) --- Pe timpul comuIsmului ceausist, iubirea’nfok.ta dintre Alighioanei si Joitzika(era sa scriu Joianatzika), era apreciata si cultivata de cei mai inaintati in constiinta fii ai boborului in frunte cu secretarul de partidement, un anume Bretotean, si…Kkpitanu’ drakulian Bizdic, seful comuIst al viitorului cuib Jewnglishtanez de nebunii narco-viagro-porno-homosexuale; apreciere si protectie ce’I DISPERA pe…moralii si decentii kapIudalisti crestini occidentali. Pen’ca nimic nu’i pentru vecie, iaca ca veni si’n fosta Romanie, kapIudalismul cu toate binefuckerile sale. Personal, m’am asteptat ca kapIudalistii Rromarlani morali si crestini, n’asa, sa puna capat nebuniei porno-sexuale de pe fostul aeroport. Da’ de unde! Un mare ‘shaf’ rromarlatsan, de OnOvrei e vorba, FANION al kapIudalismului restaurat, la randul lui un nefericit - VICTIMA a obsesiei sexuale a fostei sotii, maritat acum c’o ieduta mai tanara cu douashcinci de ani - l’a angajat pe Alighioanei pe pozitia de spalator la veceul insitutiei.. Storia continua cu un umor atat de trist ca’i va face sa lacrimieze chiar si pe protagonistii satanici. Pentru ca…schema regiei autonome platita superregeste de la bugetul facut pe spinarea muncitorilor, de catre Jewrcontrol(dar cu aprobarea guvIUDErnului rromarlan), poate fi UMFLATA ca un balon, ce credeti c’a facut OnOvreiul cu scoala, n’asa, militarat-ceausista? A angajat’o si pe Bizdika Junioare, viteaua Kkpitanului pensionar de lux ce TERORIZA sexo-pornografic(se kotaia c’o Katzoanka schizofrenica insurata c’o barbata Armeanca pe nume Ovanesian) aeroportul in anii 1980, in ‘fonctia’ extrem de stresanta de …inspekktor Rromarlatsa; vitea a carei singura experienta este de copil de calau comunist, nicidecum in traficul aerian; revin, angajata cu misiunea unica de a inspecta veceul pe care trebuie sa’l curete chilotul de vanatoare Alighioanei. Problema de securitatea traficului, Coane Fanica! De cate ori inspecteaza veceul, gaseste pancarta pe care scrie “Inchis pentru curatenie”; semn ce sta cu…orele; iar din veceu se’aud zgomote ciudate – Romeo si Julieta de Kustendge se kotzaiesc la foc automat; amandoi fiind…viagromaniaci. Next time veti citi despre crima capitala comisa de OnOvrei si de soarta neagra pe care’o vor avea alighioanei si bizdicii; pen’ca OnOvreiu’ le’a dat o sentinta definitiva – i’a condamnat la iad pe respectivii!