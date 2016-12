Vizita la ginecolog

Ştire online publicată Joi, 18 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La un post de radio oarecare s-a facut un concurs cu un premiu generos pentru cine povesteste cea mai rusinoasa intamplare prin care a trecut.Castigatoarea acestui concurs a povestit urmatoarele:"In acea zi aveam de facut o vizita la ginecolog, la ora 08.00. Intamplarea a facut ca fiica mea cea mica sa planga toata noaptea, iar de dimineata m-am trezit tarziu. Asa ca am imbracat repede copiii sa-i trimit la scoala, dupa care fuga la baie.Cum doream sa ma prezint cat mai curata (ca orice femeie care merge la ginecolog) si nu mai aveam timp de dus, iau repede primul prosop pe care-l vad in baie, il ud si ma spal bine pe partile intime, ies din casa in viteza, sofez ca nebuna, ajung la cabinet, intru si cum deja stiam ce am de facut ma asez pe marginea patului si zbor cu gandul in alta parte.Aud medicul care zice :- OOO, astazi am facut un efort special ca sa aratam bine!Seara, acasa fiica mea intreaba:- Mama unde e prosopelul meu?- Nu stiu draga. Ia si tu altul curat din dulapior, ii raspund.- Nu! Eu il vreau pe ala pe care l-am lasat dimineata in baie! Aveam sclipiciul si stelutele lipicioase pe el.In acel moment am inteles ce a vrut sa spuna medicul...