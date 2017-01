Viteza legală

Ştire online publicată Vineri, 12 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Pe un drum de țară un polițist pe motoretă urmărește o căruță și îl întreabă pe țăranul care stătea pe capră: - Domnule, nu ți-ai dat seama că nevastă-ta a căzut din căruță la câțiva kilometri de aici?! La care țăranul: - Doamne ajută! Am crezut că am depășit viteza legală!