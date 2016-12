Vise, fiica mea, vise!

Ştire online publicată Luni, 12 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Se duce Maria la preot:- Părinte, am avut aseară un vis și vreau să mă spovedesc!- Spune, fiica mea!- Părinte, am visat că a venit Ion aseară, a intrat la mine în cameră și m-a sărutat!- Cum fiica mea, așa? (și preotul o sărută)- Da, da, părinte, și apoi mi-a dat bluzița și fustița jos!- Cum fiica mea, așa? (și preotul o dezbracă)- Da, da, părinte și apoi mi-a dat și lenjeria intimă jos!- Cum fiica mea, așa? (și preotul îi dă fetei lenjeria intimă jos)- Da, da părinte, și apoi am făcut sex!- Cum fiica mea, așa? (și preotul se pune pe treabă)După ce termină treaba, Maria îi zice preotului:- Da, da părinte, și apoi mi-a dat 100 de euro!- Vise, fiica mea, vise!