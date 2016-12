VIDEO genial! Are și omu' dreptate! Un ardelean face senzație la mall

1

Oferta de lucru la domiciliu

Te rog sa nu spui: "Da, o sa fac si chestia asta intr-o zi!" Incepe chiar acum să-ți formezi obiceiul de a face ceea ce ai de făcut în fiecare zi. Astfel vei reusi sa-ti realizezi si telurile tale de viata. Asta scrie celebrul Colin Turner în cartea ”Născut pentru succes” ! Oferta de Lucru la domiciliu : Cautam in toate localitatile tarii persoane serioase care vor sa castige bani in regim de colaborare parteneriat. Asiguram: contract de comision, instruire gratuita, asistenta pas cu pas in desfasurarea activitatii. Cerinte: calculator, conexiune la internet, circa doua ore libere zilnic. Solicitati acum mai multe detalii la adresa de email: doinabalasa2006@yahoo.com