Viagra - jurnalul ei

Ziua 1: Azi am sărbătorit 25 de ani de căsătorie… și nu a fost prea mult de săr-bătorit. Când a venit momentul să retrăim noaptea nunții, el s-a închis în baie și a plâns.Ziua 2: Azi, el mi-a zis că are să-mi spună un secret. Mi-a zis că e impotent și dorește că eu să fiu prima care află acest lucru. De fapt nu mi-a zis nimic din ce nu știam! De fapt el crede că nu am remarcat încă acest lucru.Ziua 3: Căsătoria noastră e pusă în dificultate. O femeie are dorințe. Ieri am văzut un film erotic și am izbucnit în plâns.Ziua 4: S-a întâmplat o minune! Pe piață există un nou medicament care îi va rezolva „problema”… se numește Viagra. I-am zis că dacă va lua Viagra totul va fi că în noaptea nunții. Cred că asta va avea un efect pozitiv. I-am înlocuit calmantele cu această Viagra în speranța că îi va crește și altceva decât pofta de mâncare!Ziua 5: Ce fericire !!!Ziua 6: Ce frumoasă e viața!!! Dar e totuși dificil să scrii când faci asta…Ziua 7: Cred că Viagra asta i se ridică la cap. Ieri am fost la McDonalds și vânzătorul m-a întrebat dacă vreau un Big Mac. El a crezut că e vorba de el. E totuși drăguț. Nu cred că am fost mai fericită vreodată.Ziua 8: Cred că a luat prea multe pastile în week-end. Ieri, în loc să tundă gazonul, a scos morcovii din grădină… folosindu-și noul lui prieten. Pe mine mă doare un pic locul ăla.Ziua 9: Nu am vreme să mai scriu. S-ar putea să mă prindă.Ziua 10: Bine, trebuie să recunosc: mă ascund de el! Vreau să spun că nicio femeie nu ar putea mai mult de atât. Cred că lucrurile se înrăută-țesc. El își ia acum pastilele cu coniac. Ce să mă mai fac? Mă simt ca înțepată de cuie pe tot corpul.Ziua 11: Mă simt de parcă aș fi amețită. E ca și cum ai trăi cu o mașină de găurit. Azi dimineață m-am trezit lipită de pat. Mă dor până și subțiorile. El e un porc.Ziua 12: Îmi doresc că el să fi fost homosexual. Am încetat să mă mai machiez, să mă mai spăl pe dinți… el e tot timpul în urma mea. Până și căscatul a devenit periculos….Ziua 13: De câte ori închid ochii urmează un atac prin surprindere. E ca și cum ai dormi cu un crucișător în pat. Am probleme la mers și dacă el mai încearcă o dată… o să-l ucid cu mâinile mele.