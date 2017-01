Veşti bune. Liber la sex toată săptămâna

Vești bune. Liber la sex toată săptămâna

Ştire online publicată Joi, 02 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O navă de croazieră s-a scufundat în urma unei furtuni, supraviețuitorii fiind doar șapte persoane: șase fete și un băiat. Toți au fost purtați de curenți pe o insulă necunoscută, nelocuită. Pe insulă aveau de toate, izvoare de apă, animale, fructe… nu mureai nici de foame, nici de sete. Nu a trecut mult timp până ce băiatul a început să se împreuneze cu toate tovarășele de naufragiu, câte una în fiecare zi, mulți ani la rând. La un moment dat, a văzut pe cineva care se chinuia să înoate spre insulă, cu greu, obosit, gata să se înece. A sărit repede în ajutor, l-a adus la mal, l-a lăsat să își tragă sufletul și i-a zis:- Prietene, bine ai venit în Paradis!- Cum așa? Am murit?- Nu, dar pe insula asta este tot ce îți poți dori. Mâncare, băutură și șase femei, iar ele vor să facă dragoste pe rând, o dată pe săptămână, cât e ziua de lungă… Bine că ai apărut că eu deja sunt sătul șase zile pe săptămână să tot fac sex și să aștept duminica să am și eu timp pentru mine: să beau un pahar de vin din propria recoltă, să mă relaxez, să mai fumez o iarbă din spatele dealului, să mai vânez, să mai pescuiesc. Așa că de acum, tu iei trei, eu iau trei și restul săptămânii suntem liberi să facem ce vrem, bețivăneală, pescuit și tolăneală.- Am înțeles, sună minunat, dar știi? E o problemă la mine.- Ce problemă?- Gravă. Sunt homosexual!- Aoleu! S-a dus și duminica mea liberă!