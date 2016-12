Vârsta femeilor şi a bărbaţilor în diferite raporturi

Vârsta femeilor și a bărbaților în diferite raporturi

Ştire online publicată Vineri, 04 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1.Varsta femeilor in raport cu continentele lumii:20 - 30 fierbinti ca Africa30 - 40 salbatice ca Asia40 - 50 technic asa de avansate ca America50 - 60 secatuite de resurse ca Europa60 - 70 lipsite de contact ca Australia70 - 80 reci ca Antarctica2.Varsta femeilor in raport cu produsele din struguri15-20 de ani: MUST DULCE (placut, dar nu renteaza sa bei prea mult)20-25 de ani: TULBUREL (fierbe, pisca, te ameteste, dar nu te imbata)25-35 de ani: VIN ROSU (are buchet, grade, aroma, te infierbanta si te imbata)35-45 de ani: SAMPANIE (vita ajunsa la apogeu, noblete, finete, rafinament, spuma si dulceata, parfum, te imbata si te da gata)50-55 de ani: DROJDIE (amara, toxica)60-70 de ani: OTET (acru, bun pentru muraturi)3.Varsta barbatilor in raport cu instrumentele muzicale15-20 de ani: COBZA (canta mereu si degeaba)20-30 de ani: SAXOFON (se acordeaza usor, pe toate gamele, si variaza)30-40 de ani: VIOARA (se acordeaza mai greu, dar lung)40-50 de ani: TOBA (face zgomot de pomana)50-60 de ani: DRAMBA (se acordeaza cu degetul si se canta cu limba)5.Varsta barbatilor in raport cu trenurile:20 - 30 ca un marfar: se opresc in orice halta30 - 40 ca un personal: circula regulat si se opresc in toate statiile40 - 50 ca un accelerat: circula rar dar bine si se opresc doar in statiile importante50 - 60 ca un rapid: circula rar si ii trebuie mult timp pana sa se opreasca intr-o statie60 - 70 ca un tren de sezon: circula numai primavara si vara si se opreste numai la o destinatie70 - 80 ca un tren de lux cu aburi: circula numai la ocazii speciale si se opreste numai sa mai dea drumul la aburi6.Vârsta barbatilor in raport cu bauturile (mai mult sau mai putin alcoolice):17 ani - Bere25 ani - Vin35 ani - Tuica48 ani - Palinca66 ani - Untura de peste7.Cum agata barbatii o femeie la diferite varste:17 ani - Parintii mei sunt plecati in weekend.25 ani - Prietena mea e plecata in weekend.35 ani - Logodnica mea e plecata in weekend.48 ani - Sotia mea e plecata in weekend.66 ani - Sotia mea e moarta.8.Sporturile preferate de barbati in raport cu varsta lor:17 ani - Sex25 ani - Sex35 ani - Sex48 ani - Televizorul66 ani - Somnul9.Sportul preferat al femeilor in raport cu varsta lor:17 ani - Shopping25 ani - Shopping35 ani - Shopping48 ani - Shopping66 ani - Shopping10.Fanteziile barbatilor in functie de varsta lor17 ani - Un gol inainte de fluierul final25 ani - Sex în avion35 ani - Menagè a trois48 ani - Preluarea connducerii firmei66 ani - O sclava sexuala foarte tanara11.Care este varsta optimala pentru casatorie in raport cu varsta (la barbati):17 ani - 25 ani25 ani - 35 ani35 ani - 48 ani48 ani - 66 ani66 ani - 17 ani12.Care este varsta optimala pentru casatorie in raport cu varsta actuala (la femei):17 ani - 17 ani...25 ani - 25 ani...35 ani - 35 ani...48 ani - 48 ani...66 ani - 66 ani...13.Stadiile vietii femeilor in raport cu varsta lor:17 ani - Racitor de vin25 ani - Vin alb35 ani - Vin rosu48 ani - Dom Perignon66 ani - O inghititura Jack Daniels pentru a nu ramane in gat14.Barbatul ideal pentru o femeie in raport cu varsta ei:17 ani - Inalt, brunet si aratos25 ani - Inalt, brunet, aratos si cu bani35 ani - Inalt, brunet, aratos cu bani si intelegere48 ani - Un barbat cu par66 ani - Un barbat16.Varsta si intalnirile cu prietenul:17 ani - El se ofera sa plateasca25 ani - El plateste35 ani - El pregateste maine micul dejun48 ani - El pregateste maine micul dejun pentru copii66 ani - El poate sa-si mestece micul dejun17.Definitia unei intalniri cu succes in functie de varsta17 ani - Limba25 ani - Micul dejun35 ani - Nu mi-a aruncat medicatia48 ani - Nu a trebuit sa-mi prezinte copii66 ani - Am sosit acasa ...si sunt inca in viata18.Alte definitie a unei intâlniri cu succes in functie de varsta17 ani - "McDonalds"25 ani - "Mâncare pe gratis"35 ani - "Un diamant"48 ani - "Un diamant mare"66 ani - "Singur acasa"19.Modalitati de a scapa de o intalnire (la femei) in functie de varsta:17 ani - Trebuie sa-mi spal parul25 ani - Trebuie sa-mi spal si sa-mi frezez parul35 ani - Trebuie sa-mi vopsesc parul48 ani - Trebuie sa merg la coafor sa-mi vopsesc parul66 ani - Trebuie sa merg la coafor sa-mi vopsesc peruca