Va fi un week-end fără sex!

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr se duce la un supermarket să se angajeze. Managerul îl întreabă:- Ai ceva experiență în vânzări?- Da, am fost comis voiajor.- Bine, ești angajat! Începi de mâine, iar la sfârșitul programului, am să vin să văd cum te-ai descurcat.A doua zi, se prezintă omul la treabă, iar la sfârșitul programului, vine managerul și îl întreabă:- Ei, câte vânzări ai făcut azi?- Una, răspunde tânărul.- Cum una? Media de vânzări pe angajat la noi este de 20-30 pe zi! De cât ai vândut?- De 101.237,64 dolari.- 101.237,64 dolari?! Dar ce i-ai vândut?- Mai întâi, i-am vândut un cârlig mic de pescuit. După aia, i-am vândut unul de dimensiune medie. După aia, i-am vândut o lansetă. Pe urmă, l-am întrebat unde merge să pescuiască și mi-a spus că pe coastă, așa că i-am spus că-i trebuie o barcă, așa că am fost la raionul de specialitate și i-am vândut șalupa aia cu două motoare. Pentru că mi-a zis că Honda e prea mică pentru a remorcha șalupa, l-am dus la raionul auto și i-am vândut un Jeep Grand Cherokee.- Cum, a intrat un tip să cumpere un cârlig mic de pescuit și tu i-ai vândut o șalupă și un 4X4?- A, nu. Tipu’ a intrat să cumpere un pachet de tampoane pentru nevastă-sa, iar eu i-am spus că, dacă tot urmează un week-end fără sex, ar fi mai bine să se ducă la pescuit!