Ursul, vulpea şi iepuraşul neajutorat

Ursul, vulpea și iepurașul neajutorat

Ştire online publicată Marţi, 10 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ursul și vulpea erau foarte buni prieteni și temuți în pădure; într-o zi se întâlniră și neavând ce face, hotărâră să se lege de iepuraș.- Dar din ce motiv putem să-l batem? întreabă ursul, mai prostănac de felul lui.- Păi, îl întrebăm dacă are pălărie, zice vulpea, și dacă zice că are, îl batem, dacă zice că n-are, iară îl batem.Zis și făcut… bat la iepuraș până intră în spital. După ce iese iepurașul din spital, se duce să-i pândească pe cei doi bătăuși și îi prinde complotând din nou împotriva lui:- Dar de data asta, cum o să pretextăm bătaia? întreba ursul nedumerit.- Îl întrebăm dacă are țigări și îl batem orice răspunde, zice vulpea.Iepurașul auzind ce i se pregătește fuge la magazin, cumpără două pachete de țigări și se întoarce în pădure unde dă nas în nas cu cei doi nărăvași:- Ai țigări iepurașule? se răstește ursul- Cu filtru sau fără filtru? răspunde iepurașul, încrezător.Ursul rămâne înmărmurit, dar vulpea:- Iepurașule iar n-ai pălărie…