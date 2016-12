Foiletonul zilei

Unde o să fac Revelionul?

Ştire online publicată Luni, 14 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În afară de Dubai, Shanghai și peninsula Sinai, poate-n Dorohoi, Băicoi... Dar mai bine acasă la noi! Vedea-voi. Soția n-are rochie de Revelion, pantofii să-i dau, de unde să-i iau, pensia ne-ar ajunge, dac-ar fi să mă refer la ceaiuri și pilule (destule!)Anul trecut Revelionul l-am petrecut la o vecină, măcar să nu fim nevoiți să primim colindători. Nu că n-aveam ce le da, dar de ani și ani vin cu aceleași eterne baliverne: bunăstare și belșug (de sub brazda de la plug), sănătate, prosperitate și mult spor în toate (cred că se referă la spori, precum și alte infecțioase…) Că, vezi Doamne, semne bune anul are, că vom avea de beut și de mâncare, pe mese alese bucate și…de toate. Hai, sictir!Am putea face Revelionul cu „evanghelionul”, am putea merge la munte. Anul trecut, soața s-a făcut luntre - punte și-am mers la cabana „Trei brazi”. Când m-am trezit, dimineața, nu era lângă mine decât unul…Sau poate mergem în străinătate: Bălți, Soci, Târgul de Floci, Chișinău, Mirăslău. Nu, ăsta încă-i la noi… Alte țări nu ne permitem, Shenghen-ul mamei lor de occidentali orientați!Apar acum oferte clare, care mai de care: Baleare sau Ponoare, insulele Canare (Brăila, Insula Mare), Abu Dhabi sau Cotu Ciorii, Maroc (ori la tine-n bloc), Cancun (mai bine-într-un cătun), Rio (aici, adio!) și însorita Havană sau …Roșia Montană.Ar mai fi o variantă, deloc tentantă, oarecum șocantă, de care a avut parte, anul trecut, vecinelu’ Pârpâr Nelu, zis Cocârț. Dumnezeu să-l ierte!...Așadar, pentru cine mă mai întreabă unde o să fac Revelionul, răspunsul meu este ferm, cert, sigur și categoric: Nu știu!