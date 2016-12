Unde dragoste nu e... există soluţii

Unde dragoste nu e... există soluții

Ştire online publicată Miercuri, 27 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ionel, nou pe vas: Cum rezistați voi atâta timp fără femei?Gigel, navigator bătrân: Ionele, am să-ți spun și ție secretul nostru. Jos, în cală, e un butoi ce are o gaură în lateral. Din când în când, noi mai mergem acolo și ne folosim de gaura aia.Ionel: Așa, deci... Am să încerc și eu!Ionel, interesat, merge și el de câteva ori acolo și descoperă faptul că e mult mai bine decât cu o femeie. Astfel, Ionel ajunge să meargă la butoi din ce în ce mai des.La un moment dat, Ionel: Gigel, dar voi puteți merge de fiecare dată când vreți la butoi?Gigel: Ionele, nu chiar. Tu, spre exemplu, poți merge în orice zi, dar nu și joi!Ionel: Dar de ce tocmai joi?Gigel: Pentru că joi e rândul tău în butoi!