Una ca-n filme

Ştire online publicată Vineri, 19 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul vine acasă hotărât să își tapeze soția de niște bănuți, așa că-i spune: - Draga mea, dacă vrei să mai facem dragoste, trebuie să te gândești și la mine, așa că, de azi înainte, pentru o partidă de sex normală, tariful pe care va trebui să-l plătești este de 100.000 de lei. Pentru 500.000, poți avea o partidă super, iar pentru 1.000.000 de lei, una ca-n filme. Zis și făcut. Seara, soția se așează în pat, gata dezbrăcată. Soțul, un pic nedumerit, dă să o întrebe ce are de gând, când aceasta îi arată pe noptieră o bancnotă de un milion. - Ei, șmechero, zice soțul, vrei direct una ca-n filme!!! - Nu iubitule, zece normale.