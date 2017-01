Un poliţist grăbit

Un polițist grăbit

Ştire online publicată Luni, 27 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un politist patrula .Vine un copil si-i zice -Nenea politistu'! -Da. -Cat e ceasul! -2:45! -La 3 fix sa ma pupi in fund ... Si fuge. Politistul alearga dupa el.Dupa un colt da de un ofiter superior . -Unde alergi asa , mai Ioane? -Un nesimtit de copil a venit si mi-a zis sa-l pup in fund la 3. -Da' e abia 2:45 , nu te grabi asa tare ca mai ai timp!!!