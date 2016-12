Un insensibil, de trei ori la rând

Comandantul către sergentul Bulă:- Măi, Bulă, vezi că lui Ionescu i-a murit mama, să-i transmiți, dar așa, mai subtil…- Am înțeles, să trăiți!A doua zi:- Atențiune! Drepți! Ionescule, ți-a murit mă-ta!Peste ceva timp, comandantul către sergent:- Măi, vezi că nu mi-a plăcut cum ai transmis vestea aceea, ai fost cam insensibil, ia vezi, data viitoare poate reușești să fii totuși mai atent.Să-i transmiți lui Popescu că i-a murit mama.- Am înțeles, să trăiți!A doua zi:- Atențiune! Drepți! Cei care au mama în viață un pas înainte, mai puțin tu, Popescule!După un timp iar îl cheamă comandantul pe sergentul Bulă:- Măi, măi, mă superi! Vezi că i-a murit mama și lui Vasilescu, de data asta încearcă să fii mai precaut!- Am înțeles, să trăiți!A doua zi:- Atențiune! Drepți! Azi săpăm tranșee! Executați! Haide, haide, săpați mai cu spor! Hai Vasilescule, sapă mai adânc, poate dai de mă-ta!