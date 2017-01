Un banc cu trei morale

Ştire online publicată Miercuri, 10 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă sexoasă din Irlanda ajunge la un Cazino. Părea un pic băută și a pariat 20.000 de euro pe o singură mână de zaruri. În același timp, spuse:- Sper să nu vă deranjez, dar simt că am mai mult noroc dacă sunt complet dezbrăcată.Așa, își scoase toate hainele, aruncă zarul și strigă:- Haide! Haide! Că mami are nevoie de hăinuțe noi!Când zarul s-a oprit, începe să sară și să strige:- Da! Da! Am câștigat!!!A îmbrățișat angajații, pe fiecare din jucătorii de lângă ea, încasează banii, își ia hainele și pleacă repede.Toți au rămas cu gurile căscate.Într-un final, unul din angajați întreabă:- Ce număr a ieșit?Celălalt răspunde:- Nu știu, m-am gândit c-ai văzut tu!MORALANu toți irlandezii sunt bețivi.Nu toate blondele sunt proaste.Dar bărbații… sunt toți la fel!