Umorul lui Woody Allen

Sâmbătă, 21 Iulie 2012

l Am niște copii superbi. Slavă domnului că m-a înșelat nevastă-mea…l Până la noaptea nunții, nevastă-mea se temea de întuneric. După asta m-a văzut pe mine gol și de atunci se teme și pe lumină…l Nevasta mea este cea mai neisprăvită bucătăreasă. Noi ne spunem rugăciunea întotdeauna după cină…l Odată cineva ne-a furat mașina. Mi-am întrebat nevasta dacă a văzut cumva cum arătau hoții. Mi-a răspuns că nu, dar a notat numărul mașinii…l Într-o zi, mi-am sunat soția și i-am declarat: Draga mea, mă gândeam la tine și m-a lovit brusc o poftă nebună de amor. La care ea a întrebat: Dar cine-i la telefon?l I-am spus dentistului meu că mi s-au îngălbenit dinții. Sfatul lui a fost să-i asortez cu o cravată maro…l Azi e o zi absolut nefastă. M-am sculat de dimineață, am luat cămașa și i s-au rupt doi nasturi. Am pus mâna pe servietă - i s-a rupt mânerul. Acum mă tem să mai merg la WC…l I-am spus psihiatrului meu că sunt trist, întrucât pe mine toată lumea mă detestă. Mi-a răspuns să nu fiu penibil, deoarece nici nu m-am întâlnit încă cu toată lumea…l Când eram copil, părinții mei se mutau adesea dintr-o casă în alta, dar eu i-am găsit de fiecare dată…l Eu și soția mea am trăit fericiți 20 de ani. Apoi ne-am întâlnit unul pe altul…l M-am dus la psihiatrul meu și i-am povestit: Doctore, în fiecare dimineață când mă uit în oglindă mă apucă brusc o senzație cumplită de vomă. Ce crezi că am? Mi-a răspuns: Nu știu, dar cu vederea - cert - stai impecabil!