Ultimele cuvinte ale…

- ...bâlbâitului pe scaunul din dreapta șoferului: „Li.. li.. li.. li… limpede că vine ceva!”- ...studentului: „Merg la cantina studențească, veniți și voi?”- ...cascadorului: „Ce Reality-TV?”- ...benzinarului: „Aveți cumva un foc?”- ...scafandrului: „Rechin?”- ...scafandrului: „La dracu’ cu manometrul!”- ...șoferului de Trabant: „Dar EU am prioritate!”- ...șoferului de Diesel: „Mai bine mort decât să pierd viteză!”- ...săritorului de la trambulină: „Ah, apa e atât de claaaaaaaară!”- ...săritorului de la trambulină: „Hei, dar unde-i apa?”- ...portarului la discotecă: „Numai peste cadavrul meu!”- ...căpitanului de submarin: „Aici ar mai trebui aerisit puțin!”- ...căpitanului de submarin: „Blubb!”- ...căpitanului de submarin: „Lăsați femeia la cârmă!”- ...șoferului beat: „Băi copacule, dă-te la o parte!”- ...pilotului german deasupra Angliei: „Mamă, ce artificii frumoase!”- ...soțului: „Dacă chem un electrician costă prea mult!”- ...programatorului: „Mai are ceva bug-uri, dar robotul va funcționa!”- ...bogătașului de 90 de ani către soția lui de 20 ani: „Din dragoste pentru tine și medicamentul are deja alt gust!”