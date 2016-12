Trei accidente, trei poveşti

Trei accidente, trei povești

Ştire online publicată Vineri, 25 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Trei accidente de motocicletă, trei motocicliști în spital, trei paturi în salon. Vine televiziunea și le ia interviu motocicliștilor.Primul motociclist. Un picior în ghips.Reporterul: „Cum s-a întâmplat accidentul, văd că aveți un picior în ghips, nu aveați viteză mare, nu-i așa?”Motociclistul: „Păi să vedeți... eu.. Suzuki.. 300 km/h... coajă de banană pe carosabil... am derapat puțin, am recăpătat controlul, dar totuși am intrat în șanț... am o mică fisură 3/4 tibia stângă.. trece... nimic grav”.Al doilea motociclist. O mână și un picior în ghips.Reporterul: „La dumneavoastră cum s-a întâmplat? Văd că aveți o mână și un picior în ghips!”Motociclistul: „Eu mergeam liniștit pe stradă... 250 km/h... Kawasaki .. când deodată văd un Suzuki că mă depășește. Zic că nu se poate, nu e mai tare ca mine și accelerez după el. Deodată îmi sare pe vizorul căștii o coajă de banană de la Suzuki, mi-a blocat vederea, am frânat... am derapat puțin...am o mică fisură de tibie și peroneu, puțin luxat antebrațul.. nimic grav, trece...Al treilea motociclist. Mumie. Ghipsat din cap în picioare.Reporterul: „Precis dumneavoastră aveați viteză, nu glumă! Cum s-a întâmplat?”Motociclistul: „Nuu.. eu...Mobra.. 50 la oră.. Trec pe lângă mine doi motocicliști în viteză. Eu am crezut că stau pe loc și... m-am dat jos de pe motoretă... M-am rostogolit eu un pic... m-am ridicat în picioare și văd doi motocicliști în șanț... Îmi arunc casca, fug să îi ajut și... a dracului coajă de banană... iau o ceafă de asfalt... și traumatism cranio-cerebral cu paralizie temporară.