Top 5 bancuri cu medici (II)

Ştire online publicată Miercuri, 10 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

1. Un cioban vine la doctor:- Domnule doctor, vă rog să-mi dați un certificat în care să specificați că sunt bolnav de SIDA!- Pai, nu merge așa, trebuie să faceți analize.- Care analize, domnule doctor? Dați-mi pur și simplu un certificat!- Și la ce-ți va folosi?- În primul rând eu voi fi primul din sat cu SIDA. În al doilea rând, când voi fi cu oile la munte nimeni nu va veni la nevastă-mea. Și în al treilea rând vreau să văd fața celor care deja au fost la ea!2. Badea Gheorghe merge la doctor cu o sarsana plină cu bunătăți. Intră în cabinet, o desface și-l îmbie pe acesta:- Dar serviți domn doctor, îs bune, îs bio, îs ecologice!Și numai ce nu-i pune pe birou cârnați, caltaboși, jumări, brânză.- Păi, bine mă Gheorghiță, cum să le iau pe toate astea fără bani?- Nicio problemă, zice Gheorghe scoțând portofelul din buzunar, am adus și bani!3. Intră doctorul în salon și o vede pe asistentă scuturând un pacient care dormea. Mirat o întreabă:- Ce-i faci bietului pacient?- Îl trezesc să-și ia somniferul!4. La oftalmolog se prezintă un tip plin de vânătăi. Văzându-l astfel, doctorul îl întreabă:- Ce s-a întâmplat?- Am încercat să mă urc la etajul autobuzului.- Dar autobuzele de la noi din oraș nu au etaj.- Cu ochelarii prescriși de dumneavoastră, absolut toate aveau!5. - Doctore, am voie să beau bere? întreabă un alcoolic.- Doamne ferește! răspunde doctorul. Astav-am interzis de acum doi ani!- Da, dar mi-am închipuit că medicina a mai făcut progrese…