Top 15 replici de agăţat pe Facebook

Top 15 replici de agățat pe Facebook

Ştire online publicată Luni, 28 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Dragostea durează opt secunde (cât să spui cel mai tare text de agățat)” - prima carte scrisă pe Facebook în România are 1221 de autori și tot atâtea replici de agățat scrise în zece zile. Cartea a fost lansată de Okazii.ro și este cel mai mare ghid de agățat scris vreodată. - E prea tare muzica? Dacă sufletul meu ar cânta, n-ai mai auzi toată viața! - Să știi că nu vibrează boxele, pur și simplu îmi bate inima prea tare lângă tine. - E super piesa asta, nu? La ce piesă ești tu, restul sunt cântecele. - De când te-am văzut, mi-am schimbat zodia. Acum sunt vărsător, la cât plâng după tine. - Tatăl tău e cumva terorist? Pentru că tu ești o bombă! - Prietenul tău are diabet? Nu de alta, dar ești mult prea dulce... - Mi-am pierdut telefonul. Nu îmi dai tu un beep ca să pot să-l găsesc? - Hei, cred că ai o pată pe tricou. Sau mi s-a pus mie pata pe tine. - Bună! Eu mă las de agățat. - Îmi dai și mie un autograf cu numărul tău de telefon? - Ai aproape tot ce-i trebuie unui bărbat perfect. Îți mai lipseam doar eu. - E alunecos pe aici? Sau de ce am căzut pe spate când te-am văzut? - Dă-mi și mie numărul tău de telefon, că ți-l dau înapoi. - Dacă ai fi un hamburger, sigur te-ai numi McGorgeous. - Ești mai ceva ca bombele din Irak.