Toamnă târzie

Ştire online publicată Joi, 23 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Motto: ELECTORALĂ (Nicolae Bunduri)Când vine toamna în CarpațiȘi cade bruma pe culturi,Noi ne gândim la candidați...Dar și la alte murături.A trecut o-ntreagă vară, când răcoroasă, când caniculară, a venit toamna, doamna curcubitaceelor, e toamnă iar și bine-mi pare, în grădină am o floare, nu e canabis, e floare de busuioc, în rest, al campaniei electorale joc! Văd eu cum dreg busuiocul, pentru că ziarele vor titra, cu titluri de o șchioapă, că nu vom avea apă, curent și căldură, românul va privi actualul guvern cu ură, care guvern nu va fi etern, parlamentarii vor fi tocați mărunt, bani nu mai sunt, se va schimba din nou staff ul și, din toate cele promise, se va alege praful!E toamnă iar și bine mi pare, va fi teroare cu...prețul la benzină, cu plata la lumină, cu factura via căldura, cu al dolarului curs, cu faptul că străinătatea se uită la noi ca la urs...Până nu se lămurește cine va fi la putere și în putere, românul crede că vor curge lapte și miere, iar cel pesimist va fi și mai trist, convins c o va duce mai rău și că țara se va prăbuși, și mai mult, în hău. E toamnă târzie, cine știe ce-o să mai fie, deocamdată avem candidați la alegerile prezidențiale, care nu pierd vremea, fie ea și de toamnă, de-a se face de două parale...Dar iată, la vremea viitoare și...un mic dicționar de cuvinte rare: bunăstare, mâncare, ieftinire, primenire, belșug, câte un meșteșug, lux și trai pe vătrai și mulți parai.Dar și câteva cuvinte și expresii, tot mai uzuale: fes, interes, campanie, zâzanie, sărăcie, visteria pustie, murături și înjurături, ce mai, un întreg balamuc!V-o spune...Ananie GAGNIUC