Tipa sexy şi molia încăpăţânată

Tipa sexy și molia încăpățânată

Ştire online publicată Luni, 23 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Intră o tipă sexy într-un magazin:- Aveți bile de naftalină?- Avem, răspunde vânzătoarea.- Vreau și eu două pungi.Bucuroasă, își ia pungile și pleacă în mare grabă. După două ore revine:- Mai aveți bile de naftalină?- Mai avem. Câte să vă dau?- De data asta vreau zece pungi.După alte două ore, tipa se întoarce:- Mai aveți bile de naftalină?- Mai avem.- Bine! Cumpăr tot stocul.Mirată, văzătoarea îi spune:- Cred că ai o grămadă de molii acasă...- Nu, doamnă, am una singură.- Și pentru una singură cumperi tot stocul?Tremurând de furie tipa răspunde:- Una singură am, dar nu pot s-o nimeresc!...