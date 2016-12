Tineri căsătoriţi, fiecare cu regulile lui

Tineri căsătoriți, fiecare cu regulile lui

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Doi tineri proaspăt căsătoriți stau de vorbă:- Draga mea, eu am regulile mele. Dimineața la ora 8 trebuie să fie micul dejun gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. La ora 13 să fie prânzul gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Cina să fie pregătită pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Ai înțeles?- Da, am înțeles. Am și eu o singura regulă: luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică fac sex, indiferent dacă ești acasă sau nu…