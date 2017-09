Ţie îţi arde de cântat?

Ție îți arde de cântat?

Vine Bulă de la școală și este întrebat de tatăl său ce a făcut acolo. Bulă răspunde:- Ce să fac tată, am luat un trei la mate!Auzind ce notă a luat, tatăl îi trage o palmă zdravănă. A doua zi, tatăl lui Bulă îi pune aceeași întrebare și primește din nou un răspuns nefericit:- Ce să fac, tată… Am luat un trei la română!Supărat că fiul său ia numai note mici, îi mai dă iarăși o palmă. A treia zi, aceeași întrebare.- Ce să fac, tată, uite am luat un zece la muzică!Nervos, tatăl îi trage, din nou, o palmă, dar de data aceasta una zdravănă. Bulă, uimit de reacția tatălui, îl întreabă:- Tată, acum am luat un zece, de ce mi-ai dat iar o palmă?Tatăl răspunde furios:- După ce că nu înveți, îți mai arde și de cântat!