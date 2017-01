Testul de şcoală generală picat şi de profesori

Testul de școală generală picat și de profesori

Ştire online publicată Marţi, 18 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Micul Thomas, cel mai bun elev din clasă o întreabă pe învățătoare dacă poate să-i vorbească după ore. Ea acceptă.- Ce vrei să-mi zici, Thomas?- Cred că sunt prea inteligent ca să rămân în clasa asta, mă plictisesc! Aș vrea să trec direct la liceu.Directorul școlii este informat și îl întreabă pe Thomas dacă vrea să treacă niște teste. Thomas acceptă fără să ezite și testarea începe.- Să vedem Thomas: 3x4?- 12!- Și 6x6?- 36, domnule director.- Capitala Japoniei?- Tokyo!Testul continuă încă o jumătate de oră, Thomas nu face nici o greșeală! La sfârșitul testului, domnul director este mulțumit dar profesoara întreabă dacă poate să-i pună și ea câteva întrebări. Amândoi acceptă. Profa începe:- Thomas, vaca are 4 și eu am 2. Ce este?- Picioarele, doamnă.- Corect. Ce găsim în pantaloni tăi și nu găsim în ai mei? Directorul se miră de întrebare...- Buzunare, doamnă.- Bine Thomas. Unde au femeile părul cel mai creț? Directorul se pregătește să intervină chiar când Thomas răspunde:- În Africa, doamnă! răspunde copilul fără să ezite.- Ce este moale dar cu mâinile unei femei devine tare? Directorul deschide ochii mari dar înainte să vorbească, Thomas răspunde:- Ojă pentru unghii, doamnă.- Ce au femeile și bărbații în mijlocul picioarelor?- Genunchi, doamnă!- Bine. Și ce are o femeie măritată mai larg decât una celibatară? Directorului nu-i vine să creadă ce aude.- Patul, doamnă!- Care parte a corpului meu este des cea mai umedă?- Limba dumneavoastră, doamnă!- Ce cuvânt care începe cu litera C... înseamnă ceva care poate să fie umed sau sec și pe care bărbații adora să-l privească?- Cerul! spune Thomas. Directorul răsuflă ușurat. Transpirat, decide să oprească testul și spune:- Nu o să te trimit la liceu, ci o să te trimit direct la Universitate! Chiar și eu aș fi picat acest test...Morală: Cu înaintarea în vârsta, devenim perverși.