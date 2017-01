Terenul de golf

Ştire online publicată Miercuri, 14 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Doi prieteni erau intr-o zi pe terenul de golf. Unul dintre ei tocmai se pregatea sa loveasca, moment in care zareste o lunga procesiune funerara trecind prin apropiere. Tipul se opreste cu crosa in aer, isi scoate sapca, inchide ochii si lasa capul in jos cufundat in rugaciune. Prietenul sau zice: `Vai, e cel mai frumos si mai miscator gest pe care l-am vazut vreodata. Esti un om absolut emaipomenit`. Iar celalalt raspunde: `Ce vrei, am fost casatoriti 35 de ani`.