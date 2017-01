Telefonul buclucaş

Telefonul buclucaș

Ştire online publicată Marţi, 06 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Patru prieteni jucau poker. Pe masă erau țigări, telefoane mobile, scrumiere pline, etc. La un moment dat sună un telefon. Unul dintre ei răspunde: - Da... bine dragă, cu niște prieteni...ce spui?...o blană?...2000 de dolari?... dar nu-i cam mult?...a! e naturală... bine, cumpăr-o. Închide telefonul, mai joacă ce mai joacă, sună din nou. Răspunde. - Da...nu ți-am zis? cu niște prieteni... ți-ai găsit mașină? cât costă? ... 20000 de dolari?!? da' nu-i cam mult? ... a e nouă... scaune de piele...full-options... bine, cumpăr-o. Închide telefonul și se apucă din nou de jucat. Peste câteva zeci de minute sună din nou. Răspunde. - Da... ți-am mai zis, cu niște prieteni... a venit omul cu casa?!? ce casă? ce om? a... agentul.... cât costă?... 500.000 de dolari?!?! dar nu-i cam mult?... a, are 20 de camere... 8 băi... doar ne mutăm... bine, bine, cumpăr-o. Pa. Închide telefonul după care îl aruncă pe masă și zice: - Al cui e telefonul ăsta, că a început să mă enerveze?