Ţeapă de zile mari! Vecinul e exasperat!

Țeapă de zile mari! Vecinul e exasperat!

Ştire online publicată Vineri, 07 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fumam pe terasa din spate, când apare câinele meu de sub gardul vecinului cu un animal alb în gură. Mândru, loial, mi-l aduce și mi-l pune în fața mea: era iepurele campion al vecinului, ceva rasă cu pedigree din Germania, cu care umbla la concursuri, expoziții… Era mort de-a binelea, înota în balele câinelui și era foarte murdar. Iepurele valora cam 50.000 euro. După „corecția” dată câinelui, m-am întors la iepure și mi-a venit o idee. L-am băgat în chiuvetă, l-am spălat bine de pământ și balele câinelui și l-am uscat cu uscătorul de păr al mamei. Apoi, am urcat pe poteca vecinului, i-am făcut un culcuș din paie iepurelui în cușcă, l-am pus în pat și am închis ușa cotețului.După-masă, vine vecinul acasă. La vreo cinci minute, se aude gălăgie, larmă, înjurături. Ca un bun vecin, mă duc să mă interesez care-i problema. Stăm ca doi proști în fața cuștii iepurelui și are loc următorul dialog:- Uită-te!- Ce s-a întâmplat? A murit?- A murit! Acum două zile l-am îngropat și iar e aici!