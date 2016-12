Te sărută soţia ta…

Te sărută soția ta…

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un om de afaceri îi trimite un fax soției sale: „Draga mea soție, o să înțelegi că acum, când tu ai 54 de ani, eu am anumite nevoi pe care tu nu mi le mai poți satisface. Sunt foarte fericit alături de tine, te consider o soție minunată și, sincer, sper că nu te vei simți rănită sau jignită când vei afla că în momentul în care tu primești acest fax, eu fac sex în hotelul Camino Real cu Nicole, secretara mea, care are 18 ani. Totuși, voi ajunge acasă înainte de miezul nopții”.Când se întoarce tipul acasă, găsește pe masa din sufragerie un bilețel în care scria: „Dragul meu soț, am primit faxul tău și nu pot decât să-ți mulțumesc că m-ai anunțat. Profit de această ocazie să îți reamintesc că și tu ai tot 54 de ani. În același timp, te anunț că atunci când vei citi acest mesaj, eu voi fi în mijlocul unei partide de sex la Grand Hotel cu John, profesorul meu de tenis, care, la fel ca și secretara ta, are tot 18 ani. Și cum, pe lângă faptul că ești un om de afaceri de succes ești și licențiat în matematică, vei înțelege cu ușurință că ne aflăm în aceleași împrejurări, dar cu o mică diferență: 18 intră de mai multe ori în 54 decât 54 în 18. Deci nu mă aștepta în această seară, mă voi întoarce mâine. Te sărută soția ta, care te înțelege cu adevărat“.