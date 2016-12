Taximetristul bucuros, clientul mulţumit

Taximetristul bucuros, clientul mulțumit

Ştire online publicată Vineri, 04 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pe o ploaie torențială un domn urcă în singurul taxi din stație și îi spune adresa unde vrea să ajungă. Taximetristul îl refuză pe motiv că e prea scurt drumul și nu merită să îl facă.- Vă rog, domnule, totuși, vă dau ceva în plus față de cât costă... zise clientul.- Nu, în nici un caz! Coborâți vă rog! replică taximetristul.Omul nostru se resemnează și pleacă pe jos prin ploaie.Peste vreo două săptămâni îl vede pe taximetristul nostru ultimul într-un șir de 20 de taxiuri. Se gândește un pic, apoi merge la primul taxi din șir. Urcă și îi spune taximetristului adresa, apoi cu un pic de stânjeneală îi zice:- Știi, eu îți voi plăti drumul cât e pe ceas, dar ți-aș mai da încă 50 lei dacă am putea opri la marginea orașului să îmi faci un sex oral.- Ești nebun??? Coboară până nu te iau la bătaie! țipă taximetristul.Clientul coboară, merge la următorul și face același lucru cu toți din rândul de taxiuri.Ajunge la ultimul, urcă în mașină îi spune adresa, apoi continuă:- Vă plătesc cu 50 lei mai mult, dar am o rugăminte specială: când trecem pe lângă colegii dvs. să le zâmbiți și să le faceți cu mâna!