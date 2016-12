Tată, vreau să mă mărit!

După masa de prânz, fata a pregătit cafeaua, a pus o ceșcuță în fața tatălui, alta în fața ei, s-a așezat pe scaun și a început să ofteze din adâncul inimii. -Tată, vreau să mă mărit, mai gândește-te, e rugămintea mea de suflet! Dacă ții cât de cât la fericirea mea... -Nu! Am spus nu și nu rămâne! -Înseamnă că nu ți-e milă de mine…Nu ți-e milă deloc! - repetă ea printre sughițuri. -Milă?! se miră tatăl. Cum poți să vorbești de milă, când nu-ți lipsește nimic, când m-am zbătut, am luptat, m-am sacrificat… -Dar îl iubesc, tată… -N-ai să te măriți cu el nici în ruptul capului! - se arată neînduplecat tatăl. Fata își ridică spre el ochii plini de lacrimi: -De ce? E un băiat frumos, inteligent, serios… abia a ieșit inginer. Tatăl puse ceașca de cafea pe masă și își privi fiica pe sub sprâncene. -Lasă, că or mai fi alți băieți pe lume la fel de frumoși, de deștepți și de ingineri. Fata clătină energic din cap: -Eu îl vreau numai pe el! Are și mașină… -Și noi avem! îi aminti tatăl. -Are și apartament cu două camere. -Noi avem cu patru. -Are o mătușă de optzeci de ani care i-a promis că dacă… -Și noi avem… ia mai lasă-mă-n pace! se înfurie tatăl de-a binelea. Ce-mi tot dai zor cu individul ăsta? Nu-l accept de ginere, înțelegi? Nu-l accept și gata! -De ce? insistă fata. Fă-mă să înțeleg. Șeful departamentului mezeluri și lactate al magazinului Central se ridică în picioare și rosti, cu solemnitate, supremul argument: -Păi, ce-și închipuie dumnealui? Ce-și închipuie, că o să-mi dau fata după odrasla unui pârlit de profesor universitar?! O fi el deștept, dar nici eu nu-s prost!