Tare'n tata

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul unei mari uzine ii spune inlocuitorului sau: - Felicitari. faci succese extraordinare. Un an in urma ai venit la noi ca un simplu muncitor, peste doua luni ai devenit fruntas, peste o luna ajutor de inginer, peste trei luni ajutorul mesterului, apoi inginer, peste o luna ajungand ajutorul sefului de sectie, peste doua luni ai ajuns sef de sectie, iar acum esti primul meu inlocuitor. Ce ai de spus in privinta asta? - Multumesc, tata!