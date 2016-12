Tânărul medic şi prima pacientă

Tânărul medic și prima pacientă

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr medic este repartizat la într-un mic orășel muncitoresc. Trec zilele, trec săptămâni și luni și… vine primăvara. Concediu nu are dar i s-a acrit de viață de acolo și i se face dor de civilizație. Nu poate lăsa cabinetul de izbeliște așa că se înțelege cu un inginer să-i țină locul. Îi explică cum că medicină nu e cine știe ce, dacă vine unul răcit să-i pună picături în nas, dacă tușește să-i dea sirop și tot așa… Totul merge strună primele zile, inginerul se descurcă foarte bine până când vine o domnișoară:- Domnule doctor, am o mare problemă, am rămas gravidă și nu vreau copilul.- Nu se poate face nimic.Domnișoara insistă până îl înduplecă să caute o soluție:- Domnișoară, de câte ori faci treaba mică în fiecare zi?- De vreo patru ori.- Cam cât?- Cam așa o juma de litru odată.Inginerul ia creionul și o foaie, se adâncește în calcule și apoi zice:- Uite cum stăm, nu te duci la toaletă cam o lună de zile și sigur se îneacă singur!