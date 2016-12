Tânără şi frumoasă, o singură dorinţă!

Tânără și frumoasă, o singură dorință!

Ştire online publicată Joi, 26 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie tânără ia avionul spre casa din Elveția. În avion, ia loc și un preot.- Mă scuzați, părinte, mi-ați putea face un mare serviciu?- Desigur, copila mea, cu ce te-aș putea ajuta?- Mi-am cumpărat un epilator electric excelent. Am plătit foarte mult pentru el. Depășeste cu mult limita de valoare a scutirii de vamă și mă tem că mi-l confiscă. Dar dumneavoastră, părinte, ați putea să-l treceți la vamă ascunzându-l sub reverendă.- Cu adevărat, aș putea să-l trec, dar te previn că încă niciodată n-am fost în stare să mint.- Dar dumneavoastră aveți o față atât de cinstită încât, nici așa nu vor întreba nimic, spuse tânăra și dădu epilatorul preotului.După aterizare la vamă:- Părinte, aveți ceva de vămuit? în-treabă ofițerul vamal.- Din creștet până la brâu n-am nimic de vămuit, fiule. Acest răspuns bizar trezește suspiciunea vameșului, așa că întreabă mai departe:- Și sub brâu?- Păi, am ceva magnific făcut pentru a servi femeilor, dar nu a fost folosit încă niciodată.Vameșul râde cu lacrimi:- În regulă, treceți mai departe!