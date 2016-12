Sylvester Stallone în Panteonul gloriei boxului

Joi, 09 Decembrie 2010

Foștii pugiliști Mike Tyson și Julio Cesar Chavez, precum și actorul Sylvester Stallone vor fi incluși în Panteonul gloriei boxului (Hall of Fame) la 12 iunie 2011, informează AFP. Americanul Mike Tyson, în vârstă de 44 de ani, a marcat istoria boxului, devenind în 1986, la 20 de ani, cel mai tânăr campion mondial la categoria grea, categorie pe care o va domina în perioada 1987-1990. La 11 februarie 1990, James „Buster” Douglas a pus capăt domniei lui Tyson după un bilanț de 50 de victorii, din care 44 prin KO, și șase înfrângeri. „Sunt onorat să-mi fac intrarea în Hall of Fame. Boxul mi-a oferit atât de multe, sunt binecuvântat să fie recunoscut alături de idoli ai acestui sport, care au netezit drumul pentru mine”, a declarat Tyson. Mexicanul Julio Cesar Chavez, în vârstă de 48 de ani, a fost campion la categoria pană, ușoară și semimij-locie. Mexicanul a fost neînvins în 90 de meciuri, înainte de a se înclina în fața lui Frankie Randall, în 1994. Sylvester Stallone l-a incarnat pe pugilistul Rocky Balboa de șase ori, între 1976 și 2006. Primul film al seriei a câștigat trei premii Oscar, între care și cel de cel mai bun film. „International Boxing Hall of Fame and Museum” a fost inaugurat în 1982. Un pugilist profesionist trebuie să aștepte cel puțin cinci ani după retragere pentru a fi inclus în Pantheon.