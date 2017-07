Sunt frumoasă că-s blondă?

Ştire online publicată Joi, 20 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă se întoarce fericită de la școală.- Mamă, azi la școală am învățat alfabetul. Toți copiii îl știau până la litera D, numai eu am știut până la litera J. Uite: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Mamă, sunt deșteaptă pentru că sunt blondă, nu?- Da, fata mamei, bravo!!!A doua zi:- Mamă, azi am învățat să numărăm, toți copiii știau până la 5, numai eu am știut până la 10. Asta pentru că sunt blondă, nu?- Da, bravo!!!A treia zi:- Mamă, azi am făcut sport, iar la duș am văzut ca toate fetele erau plate și fără sâni, numai eu eram așa frumoasă, cu sânii mari. Asta pentru că sunt blondă, nu?- Nu, fata mamii, asta pentru că tu ai 25 de ani!