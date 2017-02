Suferi de hemoroizi, ia aspirină!

Ştire online publicată Luni, 27 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Doi prieteni doctori stăteau de vorbă. Unul tocmai terminase facultatea și era paralel cu meseria.- Colegu’, ce mă fac eu dacă vin la mine pacienții și nu știu ce să le recomand?- Nu-ți face probleme, le spui foarte calm că suferă de hemoroizi și le dai o aspirină!A doua zi, la cabinet sosește primul pacient cu diagnostic necunoscut.- Domnule doctor, tușesc și am temperatură!Doctorul foarte sigur pe el:- Ai hemoroizi!- Cum, domnule doctor, să am hemoroizi, nu vezi că sunt răcit?- Taci domnule din gură, nu înțelegi că ai hemoroizi? Ia o aspirină și o să te faci bine!Mai târziu, apare alt pacient tot cu diagnostic necunoscut:- Domnule doctor, mă doare capul, am băut cam mult aseară!- Cu siguranță ai hemoroizi!- Nu pricepi, doctore, că am băut aseară?- Taci că nu știi nimic! Ia o aspirină!Spre sfârșitul programului, sosește la cabinet un alt pacient.- Domnule doctor, mi-am rupt piciorul!- Suferi de hemoroizi, tinere!- Ce treabă au hemoroizii cu piciorul meu rupt, domnule doctor?- Nu înțelegi că ai hemoroizi?- Ești nebun, doctore? Nu înțelegi că mi-am rupt piciorul?- Cum s-a întâmplat?- M-am suit în copac și am căzut!- Ei vezi, asta e! Te-a mâncat în cur să te sui în copac. Ai hemoroizi, ia o aspirină!