Studenta sexy răspunde: „Primul bărbat a fost…“

Alighioanei si Zoitzika-Patzi - Romeao si Julieta de Kustendge, Rromarlania

Dupa manifestarea arhisexo-pornografica patologica a televiziunilor din Tampitopole, Rromarlania, pe timpul sarbatorilor de iarna ale anului 2012, omenirea a ajuns la concluzia ca, de departe, cea mai OBSEDATA DE SEX adunatura de pe glob, sunt Rromarlanii; ei depasindu'i pe Jewnglishtanezi, Zsidani, Tzigani si Maghari. Spectacolul grotesc in care numai sexul a fost prezent, oferit spectatorilor Rromarlani, i'a dezgustat chiar si pe campionii sexo-pornografiei. Cand am citit criticile anemice a unei mici parti a merdialqaeda, ramasa...crestin-ortodoxa, conservativa, decenta, mi'am adus aminte de una din constatarile Seniorului Paler, Ultimul Roman ce a plecat la Iisus acum cativa ani: "Noi, "Romanii", printre multe tare spirituale pe care le oferim omenirii, n'am avut si noi, ca alte neamuri, o storie de dragoste uimitoare ce sa ramana in constiinta universala". Probabil, Seniorul regreta ca n'am avut si noi, Romeo si Julieta ai nostri. In acel timp. am vrut sa'l atentionez pe Ultimul Roman, ca nu stia de existenta unei povesti de "iubire" dintre doi...Rromarlani, ce pune in dificultatea povestea junilor Romeo si Julieta. Nestimati Kustendilimani! Pen'ca vad ca pardon cele mai citite "articole" sunt cele despre "iubire"(pe parai), sex si pornografie, a venit timpul sa va avertizez ca nici nu stiti ce'ati pierdut atat amar de vreme - sub nasul vostru, timp de trei dekade, s'a desfasurat si continua sa uimeaska kolectivul de suboameni dintr'o antiinstitutie kustendilimana, ce'a mai neverosimila storie rromarlaneasca de dragoste. Indragostitii, El si Ea, Romeo si Julieta de Rromarlania, sunt Alighioanei si Coana Zoitzika zisa Patzi. El, Romeo, a fost pchilot de vanatoare ceausist(vana...Juliete, muste si dizidenti); Ea, controLOCOare in antitraficul...aerian. Desi acum merg in baston si amandoi au "creierul" in pioneze, indeosebi Ea, Julieta de Kustendge, iubirea lor FIERBINTE continua fara nicio...jena; intalnirile lor zgomotoase, cu juraminte asurzitoare, avand loc la locul de munca, in veceurile murdare; departe de ochii rromarlatsanilor; rromarlatsan fiind termenul folosit pentru angajatii Rromarlatsa("Romatsa"); antiinstitutie ce fiinteaza pe fostul aeroport din Karamurat; aeroport devenit...cuib de nebunii pentru Eliberatorii Amerikknari! - Va rog sa stati pe receptie! In numerele urmatoare veti putea citi inceputurile Iubirii romeojulietane dintre Alighioanei si Coana Zoitzika-Patzi; iubiti al caror nas este un oarecare - sa nu radeti - OnOvrei; mare 'saf' rromarlatsan; OnOvrei fara de care Iubirea dintre chilotul da vanatoare si Patzi, n'ar fi putut continua si dupa 1990 - Alighioanei; calaul militarat ceausist, PENSIONARUL DE LUX, burghezul rosu parazit, etc, fiind ANGAJAT in mod criminal, in Rromarlatsa, de catre coledzii lui militarati precum OnOvreul, un pui de Jiigan-Lipovean. S'ar putea ca indragostitii romeojulietani sa afle ca au devenit personaje reale, si sa asalteze gazeta. Sa ramaneti...reci. Vor-nu-vor, storia le va fi bagata pe...gat! Decadenti-decadenti, Coane Fanica! Da' fara nicio replica! Nu s'poate Coane! S'avem pardon!