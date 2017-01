Statuia

Ştire online publicată Miercuri, 31 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Domnul Popescu pleaca intr-o luni in interes de serviciu in alta localitate si-i spune sotiei ca vine tocmai sambata. Ea isi chema amantul si se distreaza toata saptamana... pana vineri cand se aude cheia in usa. Sare ca arsa si isi pune amantul sa faca pe statuia in hol. Barbatul intra obosit de la serviciu si isi intreaba sotia: - Ce-i chestia aia pe hol? - O statuie, ce, nu stii ca si Ioneasca are una la fel? Barbatul da din cap aprobator si merge sa manance. Se intoarce cu un pahar de apa si zice spre statuie: - Hai,bea! Statuia... nimic. - Hai ma, bea daca iti dau! Nimic. Statuia nemiscata. - Hai ma bea, ca la Ioneasca am stat o saptamana fara apa...Domnul Popescu pleaca intr-o luni in interes de serviciu in alta localitate si-i spune sotiei ca vine tocmai sambata. Ea isi chema amantul si se distreaza toata saptamana... pana vineri cand se aude cheia in usa. Sare ca arsa si isi pune amantul sa faca pe statuia in hol. Barbatul intra obosit de la serviciu si isi intreaba sotia: - Ce-i chestia aia pe hol? - O statuie, ce, nu stii ca si Ioneasca are una la fel? Barbatul da din cap aprobator si merge sa manance. Se intoarce cu un pahar de apa si zice spre statuie: - Hai,bea! Statuia... nimic. - Hai ma, bea daca iti dau! Nimic. Statuia nemiscata. - Hai ma bea, ca la Ioneasca am stat o saptamana fara apa...