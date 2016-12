SRI, SIE şi Poliţia - cine este cel mai bun de aici?

SRI, SIE și Poliția - cine este cel mai bun de aici?

Ştire online publicată Miercuri, 12 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Concurs: Un ofițer de la SIE, unul de la SRI și unul de la Poliție tre-buie să găsească o vacă ascunsă într-o pădure.Intră ofițerul SIE: două luni, informatori, urmăriri, înregistrări... nimic!- Vaca nu există. Intră ofițerul SRI: trei săptămâni, polițiști sub acoperire, iar urmăriri, nimic! - Vaca nu există.În sfârșit, intră ofițerul de la Poliție. După două ore, iese cu un urs bătut măr, care urla: - OK, OK, sunt o vacă!